La bible de la plancha de Liliane Otal et Pierre Bordet

Liliane Otal répond à toutes les questions que vous vous posez sur la cuisine à la plancha : l’achat, l’installation, les ustensiles, l’entretien…

En un clin d’œil, la plancha sera prête à être utilisée et vous pourrez tout y cuisiner : légumes, pains & galettes, œufs, coquillages & crustacés, poissons, viandes, volailles, fromages & desserts, rien ne résiste à cette cuisine simple, saine et conviviale !

Grâce à des pas à pas, des astuces et des tours de main, vous saurez comment préparer les aliments afin d’obtenir une saveur inégalable en un minimum de temps.

Alors, devenez planchaddict, comme le docteur Michel Cymes qui signe la préface de cette bible !

La bible de la plancha aux éditions Sud Ouest

La plancha est arrivée il y a bien longtemps dans la vie de Liliane Otal. Elle a grandi au Pays Basque, et se souvient qu'à l'époque on se servait de plancha un peu artisanale, un peu bricolée "parce que finalement, une plancha, ce n'est qu'une plaque qui est chauffée" explique-t-elle.

Aujourd'hui, la plancha s'est démocratisée. Elle peut même se faire à l'intérieur grâce à de nouvelles machines. Mais quand on pense plancha, on pense d'abord évidemment au soleil et à l'été, c'est une cuisine conviviale, une cuisine de partage. Ce qui la rend unique : sa simplicité. "C'est très agréable, il n'y a pas de manipulation de casserole, de poêle puisqu'on va tout cuire sur la plancha. Et il y a une autre vertu par rapport à la santé parce qu'il faut très peu de matières grasses pour la cuisson à la plancha" détaille Liliane Otal.

Sa recette coup de coeur pour faire plaisir aux périgourdins, pour un repas ou pour un apéro : une brochette de canard aux abricots. Il faut couper des morceaux de magret qu'on va faire tremper dans une préparation de miel et de jus d'orange. On le fait juste mariner dedans et on alterne sur la brochette des morceaux de canard et d'abricot. On parsème de graines de sésame, on pose sur la plancha, on fait griller deux ou trois minutes de chaque côté et on les sert avec un verre de vin blanc ! Bon appétit !

Retrouvez Liliane Otal dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

Liliane Otal dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord Copier