Parution de la bible du batch cooking light de Sandra Thomann

Réécoutez Pierre Nuss vous parler de batch cooking grâce au dernier livre de Sandra Thomann

ça va, les bonnes résolutions ? Vous tenez le coup ? Après arrêter de fumer et faire plus de sport, on trouve généralement mieux manger dans ces vœux pieux de début d’année. Près de 3 mois plus tard, vous en êtes où ?

Ah, pas très loin, c’est ça ? Qu’à cela ne tienne, nous vous filons un coup de main pour manger sainement et mieux vous organiser avec l’alsacienne Sandra Thomann du site Cuisine Addict. Son blog culinaire a démarré en 2009, et depuis, c’est un énorme succès. 3 millions de pages vues par mois en 2020, 580 000 abonnés Pinterest, 58.000 sur Facebook, 42.000 sur instagram, c’est un vrai carton. Elle a d’ailleurs publié plusieurs livres de recettes sur sa spécialité : le batch cooking. En alsacien, quand vous dites “batsch”, c’est plutôt l’onomatopée de quelque chose qui s’écrase.

Mais pas ici. Vous rêvez de savourer de bons petits plats au quotidien sans faire exploser les calories ni passer vos soirées en cuisine ? Notre alsacienne Sandra vous propose dans son dernier livre paru chez Larousse un an de menus simples et équilibrés, mais toujours vraiment gourmands ! Choisissez celui qui vous fait envie, faites vos courses grâce à la liste fournie et réservez-vous 2 ou 3 heures le dimanche, par exemple, pour préparer les dîners de la semaine en suivant les recettes pas à pas ! Il ne vous restera qu’à les assembler et réchauffer les soirs venus et vous régaler en famille ! Bon, j’ai essayé, ça demande au début un peu d’organisation, surtout si vous êtes short en matériel, ou pas très bon en cuisine comme moi, mais ça permet de gagner du temps une fois qu’on a pris cette bonne habitude.

Calmez-vous, monsieur ! D’ailleurs, si vous êtes adepte du plusieurs en un, vous pouvez aussi vous faire les bras, car cette bible de 448 pages pèse près de 2 kg, c’est paru dans le Collection “C'est décidé Je M'y Mets” aux éditions Larousse, c’est la bible du batch cooking version light à 25€95 chez votre libraire préféré. Et ça peut vous faciliter la vie, comme vous aider à trouver plus vite votre corps ciselé pour de nouveau rentrer dans ce satané maillot de bain.

