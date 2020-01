"La boîte de petits pois" et "Ma grossesse tout le monde s'en mêle"

Tours, Indre-et-Loire, France

"La boîte de petits pois" textes de Giedré et illustrations de Holly R chez Delcourt dans la collection Une case en moins.

Le résumé: C'est la petite histoire d'une famille de Lituanie au temps de la grande Histoire de l'URSS.

C'est le récit d'un oncle envoyé au goulag pour avoir collé des affiches dans la rue, d'un grand-père apparatchik qui a accès aux magasins secrets où on paie en dollars, d'une grand-mère qui trouvera quoi qu'il arrive un moyen d'acheter une bouteille de Cognac même quand on lui dit qu'il n'y en a pas, de chewing-gum qu'on mâche à tour de rôle quand on parvient à en avoir un.

C'est le quotidien d'une République soviétique, ses files d'attentes, ses idéaux et ses paradoxes, racontés par GiedRé, une petite fille qui découvrira en arrivant à Paris en 1991 qu'il existait pendant tout ce temps un autre monde, rempli de bananes, où chaque enfant a sa propre gomme à l'école et où les boîtes de petits pois n'étaient pas le met le plus raffiné qui soit.

Une autre planète débordant de supermarchés pleins de produits mais où, apparemment, il ne suffit pas de se servir pour avoir le droit de les avoir.

"Ma grossesse tout le monde s'en mêle" de Sandra Camilleri, Loudia Gentil et Lili L'Archi chez Delcourt dans la collection Des ronds dans l'eau.

Et cette BD, pleine d'humour raconte le pire de ce que l'on peut entendre quand on attend un enfant - enfin espérons que ce soit le pire, parce que, c'est déjà gratiné!

Le résumé : La vie amoureuse a quelque chose d’intime mais la grossesse tout le monde s’en mêle ! Si bien qu’il est impossible de couver en paix.

Lorsque Louise et Clément ont annoncé qu’ils attendaient un bébé, ils ne s’imaginaient pas faire autant d’effet ! Famille, soignants, inconnus, collègues et copains ont tous eu leur mot à dire et on n’en a raté aucun.

