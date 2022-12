La célèbre boutique Tintin de Toulouse fermera ses portes le 31 décembre

Tintin, le héros d'Hergé, n'aura plus sa boutique à Toulouse. Après plus de vingt d'ans d'existence, son gérant la ferme faute d'avoir trouvé un successeur. Louis-Bertrand Lozevis était l'invité de "La nouvelle éco" sur France Bleu Occitanie.

"Comme l'a dit Hergé, Tintin se lit de 7 à 77 ans. Au début de l'année, j'aurai 77 ans donc il est temps de profiter de ses enfants et de ses petits-enfants". - Louis-Bertrand Lozevis

Louis-Bertrand Lozevis s'apprête à fêter ses 77 ans, il veut donc profiter de sa retraite. Malheureusement il n'a pas trouvé de repreneur à sa boutique située 12 rue des Puits Clos, en plein centre-ville. "Ma clientèle est malheureuse, elle va être obligée d'aller à deux cents kilomètres ou sur internet pour avoir les pièces, c'est bien dommage. J'avais trouvé un repreneur mais il n'a pas eu la validation de sa banque", explique le gérant.

Liquidation totale jusqu'au 31 décembre

Le magasin est liquidé jusqu'au 31 décembre mais il ne reste désormais plus grand chose. "Ce sont les fusées qui ont eu le plus de succès dans la boutique, les fusées d'Objectif lune et On a marché sur la lune", raconte Louis-Bertrand Lozevis bien triste de fermer définitivement sa boutique. Mais que va devenir la grande fusée de la boutique ? : "Elle va partir chez moi, dans ma maison. Il faut bien que j'ai un souvenir moi aussi !", sourit M. Lozevis.

Il assure que le succès ne s'est jamais éteint : "Les jeunes aussi sont attirés par Tintin. Les parents transmettent les livres qu'ils ont lus". Vous avez donc jusqu'au samedi 31 décembre 2022 pour aller acheter, à prix réduits, les derniers objets à l'effigie de Tintin.