La comédie des fêtes "Comme une déesse" de Roxane Malone

Nina est une pétillante trentenaire à la tête d'une agence : "Les Déesses". Elle est conçue, cette agence, pour aider les femmes qui ont une baisse de morale suite à une rupture, à tourner la page, à se défouler, et à se sentir mieux ! Au programme : spa, relooking, pole dance ou encore shopping.

Si le concept de l'agence plaît et est novateur, les ex-conjoints mécontents, eux, ne vont pas aider Nina dans son entreprise. Et le contrôle fiscal qui lui tombe dessus non plus ! Sauf que cet inspecteur des impôts est plutôt physiquement intéressant ...

Roxane Malone, autrice de comédies romantiques, s'est d'ailleurs déjà imaginé à la tête d'une telle entreprise ...

"Comme une déesse" de Roxane Malone est à retrouver chez Calmann Levy