La cuisine des bocaux et autres conserves

Remplissez vos placards de bocaux et conserves faits maison !

Pratique et économique : on met en conserve les légumes du jardin, on achète les foies de volaille, le canard ou le porc au bon prix et on en mange toute l'année !

Un cadeau classe et bon marché : moutarde, pesto, coulis ou confit maison, le succès assuré.

Du changement dans la cuisine : sels parfumés, huiles et vinaigres aromatisés, tomates séchées, pickles donneront du goût et du caractère à tous vos plats, (quasiment) sans travail !

Plus de panique devant des invités imprévus : un petit tour dans l'arrière-cuisine et le tour est joué.

Un sentiment réconfortant : quoi de plus agréable et apaisant que d'admirer (avec orgueil) les étagères de vos placards remplies de pots de toute couleur : poissons, viande et légumes s'y côtoient sagement avant de passer à la casserole.

Une habitude de nos grands-mères qui redevient à la mode : en réinventant les gestes de celles qui lui ont précédé, Marie-France Chauvirey nous livre leurs secrets tout en y incluant les facilités de notre époque.

Ecoutez Marie-France Chauvirey dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

