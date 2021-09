La demeure du silence, de Gérard Janus

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter la demeure du silence Copier

Dans certaines familles, on ne parle pas. Des problèmes, du passé. On glisse ça sous le tapis, en attendant que ça passe. Par gêne, par fierté, ou d’autres raisons. Je vous présente aujourd’hui un livre paru chez le Verger Éditeur : la demeure du silence.Pour le son du silence, là on connaît les paroles. Pasteur, Gérard Janus est inspecteur ecclésiastique au sein des églises luthériennes d'Alsace. Né en 1964, il est originaire de Mackwiller, un petit village du Krùmme Elsàss, d'Alsace Bossue.

Son récit a commencé comme une quête familiale ; à la recherche du passé de son père, Werner, son grand-père paternel, Georges, qui étaient responsables de l’aide médicale pendant la seconde guerre mondiale et Ortsgruppenleiter, dirigeant local pour le 3e Reich. Des postes enviés. Et ça coince en 1945, ils furent dénoncés à la fin de la guerre, ils se sont fait enfermer au camp de Schirmeck après la guerre par les forces françaises.Oui, ce camp a aussi servi aux libérateurs, faut pas gâcher…

La famille de Gérard Janus n’en a plus jamais parlé, et il a voulu en savoir plus. Assez rapidement, de découverte en découverte, ce récit en a croisé un autre : l'histoire « qui ne passe pas », selon l'expression des historiens allemands. Et les secrets bien gardés de l'Église luthérienne d'Alsace lors de l'Annexion. Secrets qui le sont restés.

Aujourd'hui, en pasteur mais aussi simplement en homme, Gérard Janus livre les découvertes qu'il a extraites de la demeure du silence. Des nombreuses demeures du silence. Ses révélations, livrées sans volonté de nuire, nourriront tous ceux qui souhaitent élucider ce passé alsacien et apaiser l'avenir. Préface de Frédérique Neau-Dufour, historienne, ancienne directrice du Centre européen du résistant déporté et dessin de couverture par la talentueuse illustratrice Vlou. Le livre la demeure du silence est disponible dans toutes les librairies, au prix de 15€.