La discothèque idéale de France musique dirigé par Lionel Esparza

Tel un chef d'orchestre, Lionel Esparza a dirigé la création d'un livre qui fait désormais référence : "la discothèque idéale de France musique". La chaîne du groupe Radio France propose le meilleur de la musique classique mais aussi dans d'autres styles.

250 disques sélectionnés par 35 journalistes !

Pour accompagner le lecteur, "la discothèque idéale de France musique" propose également du contenu rédactionnel afin de donner des explications et informations sur les artistes et morceaux cultes.

Ecoutez l'interview de Lionel Esparza pour "La discothèque idéale de France Musique" Copier

Résumé

De Mozart à Puccini, de Rameau à Philip Glass, les producteurs de France Musique, la radio de référence de la musique classique, ont sélectionné les enregistrements des plus grandes œuvres jouées par les meilleurs musiciens de tous les temps. Des disques incontournables de Maria Callas, Glenn Gould ou Herbert von Karajan aux nouvelles générations d’interprètes qui donnent un coup de jeune au répertoire, cette Discothèque idéale, commentée par des textes éclairants, rend accessible à tous la musique classique, mais aussi le jazz, la comédie musicale… « Vous allez la do ré » !

L'auteur

Agrégé de musicologie et licencié en lettres modernes, Lionel Esparza est producteur à France Musique depuis presque vingt ans. Il a présenté sur cette antenne une foule d’émissions essentiellement quotidiennes. Citons un rendez-vous nocturne (En attendant la nuit ) entre 2001 et 2004, la matinale (Deux sets à neuf ) de 2005 à 2008, ou le Magazine entre 2008 et 2015. Cette saison il anime une nouvelle formule, le ClassicClub, tous les soirs de 22h30 à minuit.