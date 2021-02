La Dordogne accueille un nouveau prix littéraire

C'est un tout nouveau prix littéraire, son nom, le Prix La Boétie. Un prix qui a été créé conjointement par des étudiants de l’IUT de Techniques de Commercialisation de Périgueux et des élèves du Lycée Jay de Beaufort dans le cadre d’un projet éducatif encadré par leurs professeurs.

Ce nouveau prix littéraire est poussé par la Région Nouvelle-Aquitaine qui subventionne ce projet et permet en grande partie de financer les différentes actions de communication. À ce jour, des étudiants, des élèves du Lycée Jay de Beaufort, du Lycée de Ribérac ainsi que des élèves de classes préparatoires littéraires du lycée Bertran de Born lisent les livres sélectionnés en début d’année.

Le principe de ce prix littéraire est d’inciter les jeunes à lire et à partager leurs lectures. Pour cela, les étudiants et professeurs à l'origine de la naissance de ce projet maintiennent un contact tant avec les participants qu’avec les auteurs des livres. Pour ajouter un côté pédagogique à ce projet, des rencontres entre les lecteurs et auteurs sont organisés. Ces moments sont l’occasion pour les jeunes lecteurs de donner un sens supplémentaire à leurs lectures, d’échanger directement avec des auteurs accessibles et soucieux de transmettre leur passion.

Le Prix La Boétie compte sur vous

Si vous souhaitez suivre l'avancée de ce prix littéraire, vous pouvez retrouver le "Prix La Boétie sur Instagram (prixlaboetie) et sur Facebook. Vous pouvez retrouver toutes les dernières informations concernant ce prix littéraire et l'avancement de ce projet directement sur le site internet.

Si vous aussi souhaitez participer à ce projet et échanger avec les différents auteurs ainsi qu’au vote en fin d’année, Il vous suffit de lire les 4 livres sélectionnés et de remplir le petit formulaire présent chez les libraires participants. La liste complète des partenaires à ce nouveau prix littéraire est à retrouver sur le site internet du Prix La Boétie.