La face cachée de Pierre Pflimlin

Ancien journaliste à « L’Alsace » puis aux « DNA », Claude Mislin répond « non » en publiant une enquête consacrée aux débuts politiques de Pierre Pflimlin. Pierre Pflimlin (1907-2000) a été maire de Strasbourg, ministre et président du Parlement européen. Sa statue de bronze se dresse devant le Conseil de l'Europe et un pont reliant la France et l'Allemagne, à la hauteur d'Eschau, porte son nom. Plusieurs livres lui ont été consacrés et laissent l'image d'un démocrate-chrétien, libéral et centriste, d'une grande figure de la IVe République et d'un Européen convaincu. Il avait d’ailleurs mal digéré, à la trentaine, l’annexion de l’Alsace.

Mais curieusement, ses années de jeunesse politique, avant 1945, sont toujours passées sous silence. Enfin, il en parle dans ses mémoires, mais reste évasif et expédie la période 1940-45 en quelques lignes.

Le journaliste Claude Mislin a enquêté dans les archives, la presse, les livres, il a interviewé la famille, les proches, les témoins, et a ainsi pu reconstituer une partie de cette histoire occultée, qu'il vous livre ici. Avec lui, nous plongeons dans les années 1930, au cœur des ligues d'extrême droite où le jeune avocat strasbourgeois Pierre Pflimlin a été un militant très actif. En 1940, ensuite, nous suivons Pierre Pflimlin à Vichy, où il est devenu l'un des dirigeants de la propagande. Puis il choisit de devenir magistrat et le voilà au tribunal de Thonon-les-Bains, où il doit appliquer les lois du régime de Pétain.

En 1945, et je cite l’auteur, Pierre Pflimlin retournera sa veste et participera à l'épuration. Il ne parlera jamais de ces années noires. Vous me direz, d’autres ont fait pareil, François Mitterrand avait attendu 1994 pour parler des années de soutien au gouvernement de Vichy et sa décoration de l'ordre de la Francisque au printemps 1943. Comme quoi… Ce livre s’occupe du cas Pflimlin, sans rien enlever à son action de développement de Strasbourg, ni à son engagement européen. Mais il restaure une part de vérité souvent cachée par ceux qui réécrivent l’Histoire, surtout dans l'histoire de l'Alsace, qui comporte encore tant de zones d'ombre. Ce livre est paru aux éditions de la Nuée Bleue, au prix de 22 € chez votre libraire préféré.

