La “Farandole de comptines au piano” : 20 chansons de notre enfance

Derrière le projet de “Farandole de comptines au piano”, c’est l’histoire d’une rencontre. Celle du pianiste Abdel Rahman et la musicologue Marianne Vourch. Cette dernière revient sur la naissance de ce projet musical à destination des enfants, mais qui saura ravir les plus grands.

Un soir d’été Abdel Rahman joua au piano ces comptines à quelques amis rassemblés. Est apparu alors le souvenir d’une douceur endormie, celle des refrains du temps jadis qui revêtaient des couleurs nouvelles sous les notes de son piano enchanté. Nous partageons avec vous cette promenade musicale où nous écouterons ensemble les petites notes d'un oiseau, les accords majestueux d’une révérence, et chercherons le loup caché dans le piano…

Les très jeunes enfants accèdent à la musique généralement par le biais des comptines populaires. Malgré — ou grâce à — leur apparente simplicité, ces courtes mélodies offrent souvent beaucoup de possibilités pour un accompagnement, de la plus simple à la plus complexe. J’ai eu à coeur de préserver le style plutôt classique de ces comptines, par une écriture discrètement polyphonique, tout en essayant d’éveiller l’attrait des petits enfants pour les couleurs expressives et variées d’une harmonie qui enrichit sans dénaturer ces petites mélodies. J’ai l’espoir que cette présentation pourra contribuer au développement musical des enfants, et rafraîchir agréablement les souvenirs d’enfance chez les plus âgés.

Ecoutez l'interview de Marianne Vourch pour "Farandole de comptines au piano" Copier

Les auteurs

Spécialiste de la musique classique, musicologue passionnée, Marianne VOURCH anime « Histoire de musique » sur France Musique et a créé « Les Concerts du Mercredi » destinés au jeune public. Elle vit à Paris (75). Elle publie au même moment aux Éditions Belin Jeunesse « Le journal de Mozart », une biographie illustrée du jeune prodige avec des extraits audio de ses plus belles oeuvres, pour les 8-10 ans.

Abdel Rahman EL BACHA, pianiste et compositeur de renom, il a reçu le Premier Prix (du jury et du public) du Concours musical international Reine Élisabeth de Belgique (1978) puis le Grand Prix de l’Académie Charles-Cros (1983). Il est actuellement maître en résidence à la Chapelle musicale Reine Élisabeth à Waterloo (Belgique) et poursuit sa carrière de concertiste à travers le monde auprès des plus grands orchestres.