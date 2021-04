La fête de la librairie indépendante ce 24 avril !

À l’occasion de la journée mondiale du livre et du droit d’auteur, 480 libraires indépendants de France, Luxembourg et de Belgique francophone créeront l'événement

La librairie de l’Horloge à Carpentras est une librairie généraliste qui existe depuis plus de trente ans. Didier Bonnet, son directeur participe lui aussi à cet événement d'une grande ampleur. En, effet, cette célébration par les libraires indépendants n'est pas sans rapport avec les quarante ans de la loi Lang, promulguée le 10 août 1981.

Ce sera la 23ème édition de la fête de la librairie indépendante. Vous pourrez retrouver de nombreux événements autour de la littérature dans les librairies indépendantes près de chez vous. Elle se déroulera samedi 24 avril et mobilisera plus de 450 libraires en France, en Belgique et au Luxembourg.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site du Centre National du Livre, juste ici !