La grande dune du Pilat : les mystères de la plus haute dune d'Europe

Comment s'est formée la plus haute dune d'Europe ? L'érosion du littoral a-t-il un impact sur son altitude ? Pourquoi recule-t-elle chaque année de plusieurs mètres ? Quelles sont les dernières découvertes archéologiques ? Présentation de l'histoire, de la géologie et de l'archéologie de la dune du Pilat. L'ouvrage permet de comprendre la formation de ce site et son évolution sous l'effet de l'érosion littorale et du vent. Il décrit également les paléosols, restes de végétations auxquels se mêlent des traces d'occupation humaine, dans lesquels des fouilles ont récemment été menées.

La grande dune du Pilat : les mystères de la plus grande dune d'Europe de Jean-Marie Froidefond aux éditions Sud Ouest

Jean-Marie Froidefond découvre la dune du Pilat avec ses parents dans les années 60. Ils montaient sur la dune par le versant nord : "C'était très agréable, on aimait bien, on était jeunes" se souvient le passionné.

C'est plus tard, en 1970 lorsqu'il passe un diplôme d'études supérieures sur la dune du Pilat. Il a découvert d'anciens sols à l'intérieur de la dune, qui affleurent sur le versant océan, et qui lui ont permis de retracer l'histoire de la région. Il en a profité pour étudier des ouvrages ou encore des cartes anciennes. A travers ce livre, Jean-Marie Froidefond veut transmettre "la beauté du lieu qui donne avec une belle vue sur l'océan et une très belle vue de l'autre côté sur la forêt ancienne... et l'histoire de cette dune, qui a commencé il y a fort longtemps" explique-t-il.

Ecoutez Jean-Marie Froidefond dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

