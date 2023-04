"La Grande Ourse" en sélection pour le Prix du Livre France Bleu PAGE des libraires 2023

L'histoire

Zita aurait dû être bergère sur une estive des Pyrénées, comme ses ancêtres. Le déclin du pastoralisme, la réintroduction des ours et ses bons résultats scolaires en ont décidé autrement. Ingénieure agronome, elle enchaîne les contrats à travers le monde, expatriée de l’agro-industrie.

Cinq ans après son départ, Zita rentre à Ossèse, la ferme de ses parents située dans un fond de vallée ariégeois. Elle retrouve sa cabane des hauteurs, leurs brebis et les contes bestiaux de Petite-Mère, son aïeule. Un soir, au café du village, elle percute la vie de Pierrick, un citadin. Leur histoire d’amour sera celle de la maturité, celle où Zita s’installe dans un bel appartement avec vue sur la Garonne. Mais Pierrick n’y est pas seul. Il y a aussi sa petite Inès et souvent Émilie, son ancienne compagne, gérante d’une épicerie bio. Zita se retrouve vite à l’étroit dans le costume de belle-mère qu’on veut lui tailler.

Un jour d’automne, le cadavre de l’ours Anis est retrouvé sur l’estive où paissent les brebis de sa famille. Une balle est plantée entre les yeux du plantigrade. Pour Pierrick, Émilie et Inès, le braconnier n’est qu’un pitoyable assassin, un arriéré refusant le nécessaire réensauvagement. Le silence de Zita brise peu à peu l’entente cordiale des habitants des villes et des montagnes. Tiraillée entre deux mondes, elle devra faire un choix entre la proie et le prédateur.

L'avis du libraire

Après avoir exploré le monde des catholiques intégristes dans son premier roman Bénie soit Sixtine (Julliard et Pocket), Maylis Adhémar nous emmène au cœur des Pyrénées à la rencontre d’éleveurs de brebis confrontés au super prédateur qu'est l'ours. Zita, bergère des temps modernes, revient au cœur de sa vallée natale et se trouve confrontée à cette problématique. Devra-t-elle choisir entre l'homme et la bête ?

par Delphine Bouillo Librairie M’Lire (Laval)

L'extrait

