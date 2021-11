La grande vie de Joséphine Baker, racontée aux enfants

Joséphine Baker n'est plus à présenter, pour nous adultes, même si nous avons toujours tant à apprendre sur cette femme et ses valeurs universelles.

Alice Babin, aux textes, et Camille de Cussac, aux illustrations, nous offrent la possibilité de faire connaître à nos enfants la grande vie de Joséphine Baker. Elle qui a vécu la violence du racisme, mais qui est devenu une star de la scène et qui surtout, a marqué l'Histoire de France par ses actes de résistante, a tant de valeurs à partager dès le plus jeune âge.

Joséphine Baker, dans la collection Les Grandes Vies - Gallimard Jeunesse

Ecoutez l'interview d'Alice Babin Copier

Joséphine Baker, par Alice Babin et Camille de Cussac, dans la collection Les Grandes Vies, est à retrouver aux éditions Gallimard Jeunesse.

Dans cette collection "Les Grandes Vies" vous pourrez aussi retrouver des petits ouvrages dédiés aux enfants sur Anne Frank, Frida Kahlo, Charles Darwin, ou encore Simone Veil et bien d'autres.

Côté actualité, pour l'autrice Alice Babin, son tout premier roman est sorti le 6 octobre aux Editions JC Lattès : "Prière au lieu". Un hommage à la rue de son enfance mais aussi un questionnement sur la mémoire des lieux et leurs modifications au fil du temps.