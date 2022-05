La journaliste Florence Aubenas sera la marraine de Lire en poche du 7 au 9 octobre 2022

"Un autre monde ?" une question en guise de thème pour le salon incontournable de la rentrée littéraire au format poche "Lire en poche" du 7 au 9 octobre 2022 au parc de Mandavit à Gradignan. L'événement se prépare et l'organisation vient de dévoiler le nom de la marraine de cette 18ème édition : Il s'agit de la journaliste Florence Aubenas.

Florence Aubenas, journaliste, essayiste, écrivaine.

Le CV de Florence Aubenas parle de lui-même: Grand reporter pour Le Monde, après l'avoir été pour Libération puis le Nouvel Observateur. Elle est aussi essayiste et a publié, entre autre, "La méprise : l'Affaire d'Outreau" (Seuil en 2005) et "Le Quai de Ouistreham" (L'Olivier, 2010). Pour ce livre, Florence Aubenas a reçu le prix Jean Amila-Meckert 2010, le prix Joseph Kessel 2010 et le Globe de Cristal 2011. Dans cet ouvrage, Florence Aubenas raconte son travail d'enquête. Pendant 6 mois, elle s'est mise dans la peau d'une travailleuse précaire pour faire chaque jour, quelques heures de ménages à bord des ferries à Ouistreham dans le Calvados, près de Caen.

Dans ce monde, on ne trouve plus d'emploi mais "des heures".

Un récit choc qui a trouvé un certain écho, "Le quai de Ouistreham" s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. C'est Juliette Binoche qui endosse le rôle de Florence Aubenas dans l'adaptation ciné sortie en salle le 12 janvier dernier.

Lire en Poche: un succès grandissant

"Lire en poche" devrait accueillir en octobre près de 27 000 visiteurs sur 3 jours à Gradignan au parc de Mandavit. 3 000 élèves de la maternelle au lycée sont également impliqués dans la programmation avec une centaine de rencontres d'auteurs dans des classes. Créé en 2005, le salon s'est très rapidement imposé comme le rendez-vous de la rentrée littéraire au format poche. Cette année, plus de 100 auteurs français et étrangers seront invités pour des des séances de dédicaces ou encore des petits-déjeuners littéraires et des spectacles. Plus de 10 librairies indépendantes seront également présentes pour présenter toutes les collections de poche.

Affiche Lire en Poche

