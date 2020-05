La lecture, un bienfait pour votre cerveau.

Savez-vous ce qui manque le plus à un amoureux de la lecture ?

Du temps. Et du temps, vous en avez de moins en moins … Mais … mais ...

Le temps, ça se trouve. Parce que se ménager des plages horaires dans la journée ou le soir pour lire vous fera le plus grand bien, vous pouvez me croire ! Et encore une fois, lire, ce n’est pas perdre son temps, c’est optimiser son temps.

Autant pendant le confinement, la lecture vous permettait de prendre du temps pour vous, pour retrouver les héros de votre livre de chevet, autant après le confinement, cet état de fait est toujours valable. Et si je vous disais que lire est bon pour la santé ?

Si, si ! Et je vous le prouve !

Artus désespéré devant "une pile à lire" ... © Radio France - Nathalie Benoy.

Lire vous transporte, vous fait vous évader, vous fait réfléchir, vous amuse (voire vous fait rire), vous fait rêver, vous enchante, vous fait peur aussi parfois … Autant de sentiments qui font du bien et vous relaxe. Vous relaxer, pour déstresser et les laisser les problèmes quotidiens derrière la première page d’un bouquin, voilà la solution à pas mal de nos maux.

Lire vous permet d’être ailleurs sans bouger de votre fauteuil et vous permet également de reposer votre esprit. Et un esprit reposé est un esprit bien plus compétitif qu’un esprit fatigué !

Lisez quelques minutes le matin, une demi-heure après ou pendant le petit déjeuner par exemple, ou entre midi et deux et vous asseoir sur un banc au soleil s’il y en a, ou dans une salle de repos … Ou bien le soir, à la lumière de votre lampe de chevet. Vous verrez que vous dormirez mieux ensuite et qui dit bon sommeil, dit bonne journée !

Et votre cerveau vous dira merci ! Mais oui, il se sera évadé et sera donc plus en forme pour intégrer tout ce que vous avez à lui imposer.

Une bibliothèque faite avec les moyens du bord. © Radio France - Nathalie Benoy.

Alors, certains diront que lire permet de faire moins de fautes d’orthographe … Je vous avoue que je n’y crois pas ! Je lis des chroniques littéraires de gens très bien, qui lisent beaucoup et régulièrement, et qui font des fautes à toutes les phrases.

La lecture ne permet pas de faire moins de fautes d’orthographe. Je lis beaucoup et pourtant le Bescherelle est toujours mon meilleur ami !

Lire, équivaut à méditer, à laver son cerveau, à lui faire une petit « reset » pour mieux redémarrer. Il vous faut bien entendu trouver le livre qui vous donnera envie de prendre le temps de lire et surtout d’y revenir … A vous de savoir quelles histoires vous font le plus envie et sous quelle forme. Romans, essais, BD, biographies, nouvelles, romans graphiques … Que sais-je ?

Et puis lire ce n’est pas ne rien faire, ce n’est pas perdre du temps … Sachez qu’il ne faut pas chercher du temps pour lire, il faut PRENDRE le temps de lire !

Parce qu’on a tous besoin de mettre notre cerveau sur pause pour ne pas le saturer !