La Maîtresse des Forges et L'Inauguration par Régine Péhau-Gerbet Editions MonHelios

L'auteur : Dans le cadre d'un mémoire de maîtrise préparé dans les années 80, Régine Péhau-Gerbet avait rencontré les derniers acteurs et les derniers témoins de ce chantier qui a bouleversé toute la vie de la vallée d'Aspe en ce premier quart de XXe siècle. Cette professeur d'histoire-géographie, aujourd'hui jeune retraitée, a repris ce sujet qui l'avait passionnée. Il en résulte deux romans sur cet envers du décor que sont les acteurs et bâtisseurs de ces grands travaux, dans lesquels elle se plaît à imaginer la vie aux Forges d'Abel.

L'intrigue : Septembre 1911. Le hameau des Forges d'Abel en vallée d'Aspe vit au rythme du chantier ferroviaire transpyrénéen. C'est en fait un village éphémère, voué à disparaître à la fin des travaux. Entrepreneurs et ingénieurs côtoient ouvriers et manœuvres – pour la plupart aragonais. On ne se mélange pas. La vie s'est organisée, tant au pueblo qu'au "Bois", le quartier chic. Haute en couleurs parfois, elle est rude parfois à l'image du climat.

Anna, une jeune institutrice paloise est envoyée dans ce bout du monde pour tenir l'école des filles.

Réussira-t-elle à imposer ses vues sur l'instruction à dispenser aux filles – à toutes les filles ? Au milieu de ces gens à la vie soit cossue soit précaire, mais tous en instance de départ, quels seront ses propres choix de vie? À cette époque, nombreux sont les habitants des vallées pyrénéennes tentés par l'émigration en Amérique, et justement son amie Diane est installée au Mexique… Les aventures d'Anna sont racontées dans "La Maîtresse des Forges" et "L'Inauguration", deux volumes publiées aux éditions MonHelios.

La Maîtresse des Forges - MonHelios