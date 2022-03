La Malédiction de Rocalbes de Philippe Grandcoing

Quelle idée saugrenue de vouloir acheter un château en Périgord ! Dominant la vallée de la Vézère où se multiplient les trouvailles archéologiques, Rocalbes avait pourtant tout pour plaire. Mais le séjour d'Hippolyte Salvignac aux Eyzies, capitale mondiale de la préhistoire, tourne vite au cauchemar en ce printemps.

1910 Les meurtres se succèdent, tandis qu'archéologues français et étrangers se livrent une guerre impitoyable pour le contrôle des sites. D'étranges personnages mènent un jeu trouble, à l'instar du Suisse Otto Hauser, tout à la fois hôtelier, préhistorien et businessman. Pour corser le tout, le château de Rocalbes semble abriter de lourds secrets de famille. Il est question d'assassinat, de trésor perdu et de fantôme criant vengeance, le tout sur fond d'alcool et de déchéance sociale. Hippolyte aura bien besoin du soutien du clan Salvignac de son impétueuse compagne Léopoldine et des talents de l'inspecteur Lerouet pour démêler l'écheveau de ces multiples mystères.

La Malédiction de Rocalbes, aux éditions deBorée

Ecoutez Philippe Grandcoing dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

