La migration des oiseaux : comprendre les voyageurs du ciel

Un tour d’horizon très complet des connaissances les plus récentes sur la migration des oiseaux. Pourquoi les oiseaux vont-ils là-bas, si loin, pour en revenir quelques mois plus tard ? Comment font-ils pour trouver leur route de jour comme de nuit, pour traverser les océans, pour survivre à de si longs voyages ? L’auteur apporte, de manière très accessible et en tenant compte des dernières recherches sur le sujet, une explication aux questions que se pose toute personne intriguée par ce phénomène biologique, certainement l’un de ceux qui, de tout temps, a le plus fasciné l’être humain.

La migration des oiseaux de Maxime Zucca aux éditions Sud Ouest

Maxime Zucca a commencé à s'intéresser grâce à son père, passionné par le sujet, puis en participant avec d'autres enfants à des colonies de vacances "nature". Aujourd'hui, il en a fait son métier, même si "c'est difficile de vivre uniquement de l'ornithologie" explique Maxime Zucca, donc il a élargi ses connaissances plus largement à la biodiversité pour devenir écologue.

Pourquoi les oiseaux migrent-ils ?

Pour des raisons de ressources alimentaires. Pour aller chercher les ressources là où elles sont au bon moment. Contrairement aux idées reçues, ils ne migrent pas pour fuir le froid, ils y sont peu sensibles. Il y a presque autant de manières de migrer que d'oiseaux.

Comment suivre les migrations ?

Il existe plusieurs techniques :

L'observation sur un site connu de migration

Pose d'une bague GPS

Collage d'émetteur satellite

Ecoutez Maxime Zucca dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

Maxime Zucca dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord Copier