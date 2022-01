La nouvelle perle sombre de Cécile Cabanac : "La petite ritournelle de l'horreur"

Après Des poignards dans les sourires et Requiem pour un diamant, Cécile Cabanac est de retour avec La petite ritournelle de l'horreur. L'auteure native du Pays Basque, ancienne journaliste pour la télévision (Les Maternelles, Faites entrer l'accusé...) est aujourd'hui une plume incontournable du roman noir français.

Des secrets dans les murs

Dans cette lecture, vous allez suivre la commandant Virginie Sevran dans son enquête. Un homme a acheté une maison dans laquelle il entreprend des travaux. En démolissant un mur, il découvre un corps : une jeune fille emmurée. Il appelle la police qui intervient dans la nuit et découvre deux autres corps : deux jeunes garçons.

Assez rapidement, un lien est établi : les anciens propriétaires de la maison étaient famille d'accueil de la DDASS. Les enquêteurs vont tirer ce fil, qui va nous présenter différents protagonistes, tous témoins de ce qu'il s'est passé dans cette maison, maison qui est presque un personnage à part entière de l'histoire.

La place des médias dans les affaires criminelles

Dans La petite ritournelle de l'horreur, les médias ont un rôle important, comme d'une manière générale dans ce genre d'affaires. "Ils sont à l'affût pour répondre à une demande du public" nous explique Cécile Cabanac. Dans ce roman, elle présente ses confrères d'une façon qui peut sembler critique au départ, mais en fait, on s'aperçoit qu'ils sont utiles à l'enquête, ils ne sont pas que des obstacles mais deviennent des aides. "Chacun a un rôle bien défini dans cette affaire, et la journaliste a son rôle aussi" souligne l'auteure.

Les dysfonctionnements des services sociaux

A travers les lignes de Cécile Cabanac, on peut sentir une forme de critique du fonctionnement des services sociaux. Elle le reconnait. Son passé de journaliste refait forcément surface de temps en temps, et elle se souvient des sujets de dysfonctionnements de ces structures, et rappelle que la situation a peu changé aujourd'hui.

L'engouement des français pour les faits divers

Les fictions policières à la télévision, les séries criminelles, les lectures de polars, ou encore plus concrètement le succès qu'a connu l'enquête du magazine Society autour de Xavier Dupont de Ligonnès... Les faits divers passionnent les français ! "Je pense que chacun trouve dans les faits divers des formes de tragédies qui se déroulent sous nos yeux. Il y a une forme de curiosité" analyse Cécile Cabanac. En tout cas, elle aime explorer la psychologie de ses personnages, et ça passionne les lecteurs.

Si vous aimez le genre, vous aimerez forcément La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanac aux éditions Fleuve.

Rencontre avec Cécile Cabanac