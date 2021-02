On ne présente plus le jeune sorcier de Poudlard. Depuis sa création ce sont des millions d'exemplaires qui ont été vendus à travers le monde. En France, depuis 7 ans, la nuit des livres Harry Potter revient pour le plus grand plaisir des fans. Cette année, la nouvelle édition devient numérique.

On ne présente plus la Saga Harry Potter. Véritable ras de marée dans le monde de la littérature, les ouvrages de J.K Rowling se sont vendus à plus de 450 millions d'exemplaires à travers le monde, depuis leur sortie en 1997. Aujourd'hui, près de 25 ans après la sortie de l'ouvrage "Harry Potter à l'école des sorciers" et alors que la saga est finie depuis quelques années, l'univers du jeune sorcier fascine toujours. Chaque année, des millions de personnes dans le monde et des milliers en France se donnent rendez-vous pour vivre à l'heure des sorciers le temps d'un instant.

La nuit des livres Harry Potter passe au numérique

Chaque année, les fans d'Harry Potter ont pour habitude de se rassembler pour vivre le temps d'une nuit, d'un week-end à l'heure des sorciers. Cette année alors que la crise sanitaire est toujours là, les éditions Gallimard Jeunesse ont eu à coeur de proposer une édition numérique pour ne pas priver les fans de ce rendez-vous devenu un rituel. Cette année, les amoureux de Poudlard pourront participer à un grand quizz disponible sur le site de la nuit des livres Harry Potter, du 4 au 7 février 2021 pour remporter l'un des nombreux cadeaux mis en jeu pour l'événement. Ce n'est pas tout, pour cette nouvelle édition un peu particulière et alors que cette année, il ne sera pas possible de se rassembler dans les librairies, les organisateurs vous proposent un guide à télécharger ici.

Dans ce guide, vous retrouverez tout ce qu'il vous faut pour décorer votre intérieur à la mode "sorcier". Vous y trouverez aussi des recettes, et des activités à faire en famille ou entre amis, dans la vie réelle ou en ligne. Même si cette année, tout est différent, les amoureux de la saga devraient trouver leur bonheur grâce à cette initiative.

Hedwige Pasquet, Présidente des éditions Gallimard Jeunesse présente la nuit des livres Harry Potter Copier

La nuit des livres Harry Potter commence ce jeudi 4 février - Gallimard Jeunesse

Harry Potter devient collector

Chaque année, lors de la nuit des livres "Harry Potter" sont réédités les ouvrages de J.k Rowling, en édition collector, aux couleurs de l'une des maisons des sorciers de Poudlard. Cette année, c'est au tour du 4e opus de changer de visage. Vous pourrez retrouvez "Harry Potter et la coupe de feu" dans une toute nouvelle version qui inclus un petit guide pour trouver la voie 9 3/4, où se trouve le train qui vous amènera à Poudlard. Enfin, cette réédition est l'occasion de plonger ou replonger dans l'univers du jeune sorcier. Si votre enfant n'est pas trop lecture, Harry Potter pourrait bien devenir le déclic qui changera les choses. Il y a quelques années, nombreux sont ceux qui ont découverts la lecture en suivant Harry, Hermione et Ron dans leurs aventures.