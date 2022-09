Ceux qui lisent depuis 25 ans connaissent forcément. Le tome 102 de One Piece, le manga le plus vendu de l'Histoire, sort demain. Il est vendu en avant-première ce soir dans plusieurs librairies des Alpes-Maritimes. On récapitule.

Où vivre la nuit One Piece ce soir dans les Alpes-Maritimes?

Le manga le plus vendu One Piece a vingt-cinq ans cette année. Demain sort le 102e tome. Glénat, l'éditeur Français de One Piece, lance ce soir une nuit spéciale.

Elle débute à 19h dans plusieurs librairies des Alpes-Maritimes.

Vos dessins envoyés au mangaka de One Piece

Sur l'ensemble des librairies, on collecte des dessins qui sont envoyés au dessinateur - ou mangaka comme on dit- de One Piece. Plusieurs établissements proposent aussi des photobooth pour garder un souvenir cette nuit spéciale, qui va attirer (c'est sûr) beaucoup de monde.

Où a lieu la Nuit One Piece dans les Alpes-Maritimes?

Cultura de Mandelieu relaie l'opération. Au Cultura de Nice, on ajoute une chasse au trésor, karaoké, bataille navale.

A Nice, aussi, AFK Manga. Librairie spécialisée dans le manga, propose une expo One Piece, un atelier de coloriage, quiz, écran vidéo et un concours de cosplay.

Julie, de la librairie AFK Manga explique à France Bleu Azur ce qu'est One Piece et pourquoi il a autant de succès Copier

A Antibes, chez Dernier Rempart, il y a une loterie spéciale. 90 lots à gagner, "chaque ticket gagnant" annonce la librairie. On pourra remporter des figurines, des fresques de 1 mètre, mais aussi des assiettes, des shikishi (des planches cartonnées avec bordures dorées, utilisées pour les autographes ou le dessin)

L'évènement est aussi relayé à la librairie du D de Beausoleil

A Nice, Alfa BD en centre ville proposera un mini jeu « Le trésor de Baggy ». Un jeu de cartes crée pour l’occasion sous la forme de cartes Pierre Feuille Ciseau. "Les membres de l'équipage Alfa BD vous lance un défi aussi. Vous pourrez affronter un membre de la librairie au défi du Haki".

A BD Fugue on déguste un cocktail spécial One Piece. Et même la FNAC s'y met. Elle ouvre jusqu'à 23h pour l'évènement avec au forum de rencontres entre 20h – 20h45 un quizz avec plusieurs niveaux de difficultés afin d’évoluer dans la complexité de l’univers d’Eiichiro Oda (le dessinateur de One Piece).

Qu'est-ce One Piece ?

Le premier chapitre de One Piece a été publié le 22 juillet 1997 au Japon, il y a plus de vingt-cinq ans ! Le manga, toujours en cours de parution, est le plus vendu de l'histoire, avec près de 500 millions d'exemplaires écoulés partout ans le monde. C'est un vrai phénomène d'édition notamment auprès des jeunes.

Le nouveau tome vendu en avant-première

Le tome 102 est vendu dès ce soir en avant-première, dans les librairies des Alpes-Maritimes citées dans cet article.