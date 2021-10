"Là où vivent les hommes", le nouveau roman de Christian Signol

"Là où vivent les hommes" est son dernier roman en date. Un roman qui nous emmène au cœur de la nature, avec un parisien de trente ans qui, après le décès inattendu de son épouse, décide de tout quitter et de prendre la route vers une destination encore inconnue. Puis cet homme rencontre Achille, un berger qui n'aime plus que ses bêtes, en Lozère. Une rencontre qui, bien évidemment, va changer les préjugés et les valeurs de chacun, avec toujours cet objectif de se rapprocher de ce qui est vrai, pour les personnages comme pour l'auteur : la nature.

Ce roman traite aussi des retrouvailles et de la résilience, d'un retour aux sources, qui vient des souvenirs d'enfance de Christian Signol. Un moyen pour lui de retrouver les champs et le village de sa jeunesse, et d'écrire son amour pour la nature et la simplicité.