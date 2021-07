« La Païenne » un grand roman d’aventure au Moyen-âge !

Vous cherchez le roman historique de votre été ? Plongez au cœur du Moyen-âge, au pied des Pyrénées béarnaises, avec « La Païenne » et suivez Bélissenda, l’héroïne de ce grand roman d’aventure, dans sa quête de vengeance et de liberté.

La Païenne

À l’aube de l’an mille, le vicomte d’Oloron vit dans son castera planté sur un éperon dominant les gaves. Bravant fièrement les sommets des Pyrénées, se dresse l’abbaye de Sauveterre où une quarantaine de moines bénédictins observent strictement la Règle. En bas, dans la plaine, Bélissenda, une jeune fille dotée d'un étrange don, grandit en sauvageonne au village des Artigues, communiant avec les forces vives de la terre. Au rythme des saisons, des fêtes religieuses et païennes, alors que le système féodal se met progressivement en place, seigneur et abbé voient d’un mauvais œil l’autonomie de ces chrétiens rebelles. Assoiffés de pouvoir, ils décident d’annexer ce territoire et de mettre les habitants au pas. Une saga "Hugolienne" au féminin à dévorer pendant vos vacances !

La romancière Jocelyne Giani Copier

Jocelyne Giani

La Païenne est le premier roman de Jocelyne Giani. Elle a grandi à Nice dans une famille éprise de musique et de danse. Après avoir vécu en Béarn, elle dirige depuis 2002 à Auxerre une école de spectacle. Précédemment animatrice et productrice, elle a conçu et réalisé de nombreuses émissions pour France Bleu. Elle travaille actuellement sur le second volet des aventures de « La Païenne ». Editions Les Monédières. 21€.

