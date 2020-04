"La parole perdue" de Frédéric Lenoir et Violette Cabesos au Livre de Poche

Dans ce roman, on retrouve Johanna l'archéologue médiéviste de "La promesse de l'ange" qui, après ses aventures au Mont Saint Michel, se retrouve à Vezelay pour de nouvelles fouilles et pour tenter de rétablir la vérité sur les origines de Marie Madeleine et de son culte. Et ce n'est que le début ... Ce roman nous fait remonter le temps et nous emmène également à Pompei juste avant l'eruption du Vesuve.

Quels sont les points communs entre Vezelay et la Rome antique ? Peut-être l'un des secrets les mieux gardé de l'humanité ! A vous de vous plonger dans ce puzzle qui vous tiendra en haleine jusqu'au bout.

J'ai adoré suivre l'héroïne de ce roman dans les rues de Vezelay et Pompei . Tout est décrit avec exactitude ! Une lecture à savourer avec un verre de Melon, ce vin si caractéristique du vezelien !