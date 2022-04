"La patience des traces" en sélection pour le Prix du Livre France Bleu PAGE des libraires 2022

L'histoire

Psychanalyste, Simon a fait profession d'écouter les autres, au risque de faire taire sa propre histoire. À la faveur d'une brèche dans le quotidien - un bol cassé - vient le temps du rendez-vous avec lui-même. Cette fois encore le nouveau roman de Jeanne Benameur accompagne un envol, observe le patient travail d'un être qui chemine vers sa liberté. Pour Simon, le voyage intérieur passe par un vrai départ, et - d'un rivage à l'autre - par le lointain Japon : ses rituels, son art de réparer (l'ancestrale technique du kintsugi), ses floraisons...

Quête initiatique qui contient aussi tout un roman d'apprentissage bâti sur le feu et la violence (l'amitié, la jeunesse, l'océan), c'est un livre de silence(s) et de rencontre(s), le livre d'une grande sagesse, douce, têtue, et bientôt, sereine.

L'avis du libraire

On connaît Jeanne Benameur pour ses précédents romans qui sont tous des bijoux d’écriture. Une fois encore, cette autrice nous enchante avec ce dernier livre qui nous emmène au Japon avec un héros en quête de lui-même...."

(lire la suite)

Nathalie Iris - Librairie Mots en marge (La Garenne-Colombes)

L'extrait

