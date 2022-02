La périgourdine Michèle Lhopiteau-Dorfeuille raconte Haendel

Ce livre décrypte un compositeur baroque tout à fait atypique : Haendel, une force de la nature, vola de son vivant de triomphes en triomphes, mourut à 74 ans couvert de gloire et laissa une fortune considérable à ses héritiers. Mais dès sa disparition et alors que deux statues de lui se dressaient à Londres, sa musique fut victime d’un impitoyable tri sélectif et d’une double appropriation : l’église anglicane la réduisit à un tout petit nombre d’oratorios bibliques et la Monarchie Britannique à des œuvres patriotiques et officielles – enterrant le Haendel épicurien et sentimental. C’est donc cet autoentrepreneur bon vivant, qui ne vécut pas un jour à la Cour d’Angleterre que ce livre, appuyé sur une bande-son qui a plus que jamais tenu à sortir des sentiers battus, a souhaité vous faire rencontrer.

Une lecture accompagnée en musique

Pour marquer des pauses au fur et à mesure de votre lecture, deux CDs accompagnent le livre, et vous découvrirez au fil des pages des QR Codes pour vous redirigez directement via Youtube sur des interprétations sélectionnées par Michèle Lhopiteau-Dorfeuille.

Rencontre avec Michèle Lhopiteau-Dorfeuille Copier

