La piqûre de rappel de Yannick Lefrançois

Vous avez sûrement déjà vu un de ses dessins. C’est même quasiment certain. C’est Yannick Lefrançois et il est partout. Dessin jeunesse, édition, BD, satire, graphisme, mais c’est surtout dans le dessin de presse que sa patte est connue en Alsace. Il dessine pour les DNA depuis 1993, ce qui ne nous rajeunit pas. Il est également dans le journal l’Alsace depuis plusieurs années. Un nouveau livre, piqûre de rappelPiqûre de rappel, le titre de ce livre qui vous donne un aperçu de la vision espiègle de l’Alsace à travers les meilleurs dessins de presse de Yannick Lefrançois, ces deux dernières années. Forcément, ça va tacler au niveau de la glotte : l’Europe qui s’en va et revient, le GCO qui fait tomber les arbres, la longue campagne des municipales de 2020, si riche en rebondissements, la création de la Collectivité européenne d’Alsace, et bien sûr le Covid, ses masques, ses ordres et contre-ordres. Dans ce « bescht of », Yannick Lefrançois a choisi ses 100 meilleurs dessins. Son crayon est acéré et sans concession. Il dessine des personnages pleins de contradictions, de faiblesses, mais aussi d’humanité. Ce livre “piqûre de rappel” a été édité aux éditions de la Nuée Bleue en partenariat avec les DNA et L’Alsace, il débute par un avant-propos du journaliste Franck Buchy. Vous trouverez ce livre dans vos librairies préférées au prix de 19 €, et si vous voulez en savoir plus, nous vous signalons un live Facebook avec Yannick Lefrançois ce vendredi 23 avril à 17 h depuis la librairie Kléber, rencontre organisée avec le Club de la Presse Strasbourg-Europe et les DNA. Ce direct Facebook sera sur les pages de la librairie Kléber salle blanche, et sur celle du Club de la Presse !

Cliquez pour suivre la conférence du vendredi 23 avril à 17h via Facebook.

Le lien de l'ouvrage sur le site de la Nuée Bleue.