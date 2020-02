La poule aux oeufs d'or, de Claude Izner en compétition pour le Prix France Bleu Grands Détectives

La poule aux oeufs d'or, l'histoire

Quand le cinéma était muet, les assassins oeuvraient en silence… Un nouvel opus des enquêtes de Jeremy Nelson projette notre jazzman sous les feux de la rampe ! Paris, 1923, les Années Folles. Engagé sur un tournage pour inspirer les comédiens, le pianiste américain Jeremy Nelson découvre les coulisses du cinéma, sa faune bigarrée, et ses intrigues – à la scène comme à la ville. C’est d’abord la scénariste qui disparaît, puis d’étranges accidents frappent l’équipe du film... Mais si un assassin rôde, tous pourraient tenir le rôle du suspect : la vedette, Cora, jolie fille kleptomane, son amant, le mystérieux magicien Valentino, l’assistant « Va-t-en-guerre », obnubilé par un second conflit mondial, ou Lechat, conseiller historique à l’identité trouble ? Et pourquoi donc a-t-on caché cette trousse de couture en forme de matriochka dans le piano de Jeremy ? À notre jazzman de démêler cette nouvelle affaire ! Entre enquête à suspense et tableau d'époque effervescent, les soeurs Izner poursuivent leur savoureux feuilleton... au charme addictif !

