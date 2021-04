La prière aux étoiles, nouvelle adaptation en BD de Marcel Pagnol

Mercredi 28 avril sort la première partie de "La prière aux étoiles" une adaptation des œuvres de Marcel Pagnol en BD par Serge Scotto et Eric Stoffel, dessiné par Marko et Inaki Holgado, aux éditions Grand Angle.

La bande dessinée qui ressuscite le film inachevé et détruit par Marcel Pagnol, sous la pression nazie, pour éviter de collaborer.

Amante entretenue de Dominique, l’une des plus grosses fortunes de Lyon, Florence, une belle et jeune actrice des années 30, ne souhaite pourtant pas l’épouser et mettre de côté ses rêves de cinéma. Lors d’une sortie à la foire du Trône, la jeune femme rencontre Pierre, un musicien en mal d’inspiration, qui est pourtant l’auteur d’un titre promis au succès, La Prière aux étoiles. Ce que le mélomane ignore, c’est que cette prière est aussi celle de la jeune femme...

