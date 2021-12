"La serviette rouge tenue par des galets", un polar de P-A Bawé

Léo est seul, il n'est pas très bien dans sa peau, est un peu exploité par ses parents qui souhaitent plus que tout qu'il devienne lui aussi charcutier. Mais rien ne va se passer comme prévu. Brune est une femme perverse, qui use de ses charmes et de sa serviette rouge tenue par des galets pour attirer les gens vers elle. Les deux vont se rencontrer et ne former plus qu'un, un couple dangereux, qui va punir tous ceux qui osent les déranger, jusqu'à même les tuer. Ils vont inventer leurs propres lois, leur propre monde, où les autres ne sont pas les bienvenus

"La serviette rouge tenue par des galets" de Patrick-Albert Bawé, aux éditions du Bord du Lot, est une aventure avec du suspens, de l'amour et de l'humour aussi. A mettre sous vos sapins pour Noël.

