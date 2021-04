"La téléréalité a pris la place du grand théâtre populaire" pour l'écrivain lavallois Aurélien Bellanger

Loft Story, Secret Story, La famille Kardashian ou encore Les Marseillais à Dubaï..on croule sous les émissions de téléréalité. Et les programmes cartonnent, pour Aurélien Bellanger l'explication est toute trouvée: "ça prend un rôle qui avait un peu disparu, qui est le rôle du Grand théâtre populaire. On voit une caricature de nous-mêmes vivre des scènes qui nous sont extrêmement familières et qui sont aussi un peu ridicule. _On aime bien voir, par exemple, que les Kardashian sont des gens très riches et complètement débiles, ça nous fait plaisir, ça nous flatte. _A la fois, on se dit qu'on peut nous aussi devenir riche, mais on est content de pas être comme eux. Ça remplit un rôle social, qu'est l'ancien rôle que jouait pendant la Grèce Antique le théâtre."

Loana, l'envers de la médaille

Si Nabilla, et ses fameuses phrases "allo quoi? ou encore "t'es une fille et t'a pas de shampoing", a réussi à sortir de la téléralité pour devenir une célèbre influenceuse tout le monde n'a pas la même réussite. C'est le cas de Loana découverte dans le premier Loft Story qui aujourd'hui fait la une des magazines people pour ses problèmes de santé : "effectivement, Loana, c'est un peu la victime expiatoire de ce rêve, après c'est difficile d'attaquer la téléréalité là-dessus parce que la célébrité n'a pas fait que du bien à Maryline Monroe par exemple, je ne compare pas les 2 personnages. _Il y avait le rêve hollywoodien avec comme revers de la médaille la célébrité. Là, il n'y a plus le rêve hollywoodien, il n'y a plus de films, il y a que la célébrité_, donc c'est presque un laboratoire à l'état pur de ce qu'est que ce concept de célébrité."

"Il y a un sous-genre de la téléréalité qui est génial, c'est celui où on apprend des choses par exemple comment démonter et réparer une voiture, comment faire de la cuisine, ou encore dresser une table!" Aurélien Bellanger l'écrivain lavallois auteur de "Téléréalité" aux éditions Gallimard