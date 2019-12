La Touraine dans les livres avec le château de Chenonceau et Balzac, une sélection de Maeve

"Les bouquets de Chenonceau" paru en octobre 2019 et "Chenonceau, le château sur l'eau" de Jean-Pierre Babelon, paru en octobre 2018 chez Albin Michel

"Les bouquets de Chenonceau" un très beau livre de photographies mettant en valeur les compositions florales réalisées par l'atelier floral du château. Jean-François Boucher est meilleur ouvrier de France et il est le scénographe floral du château. Les merveilleuses compositions florales de fleurs fraîches s'offrent, chaque jour différentes, au regard des visiteurs et ajoutent au raffinement, présent dans chacune des pièces qui forment la visite.

"Chenonceau, le château sur l'eau" de Jean-Pierre Babelon, un ouvrage très complet sur le château, sa construction, ses propriétaires et son histoire.

La nouvelle édition du texte de référence de Jean-Pierre Babelon sur le château de Chenonceau (épuisé depuis de nombreuses années), mis à jour en fonction des dernières découvertes historiques et entièrement ré-illustré grâce à une nouvelle campagne photographique spécialement réalisée pour l'occasion. Le livre de référence sur le grand joyau de la Renaissance, ce château des " Dames " qui fut la propriété de Diane de Poitier, Catherine de Medicis, Louise de Lorraine ou encore Louise Dupin.

Chenonceau est l'un des sept châteaux qui participe à Noël au pays des châteaux du 7 décembre au 5 janvier 2020.

"Honoré et moi" de Titiou Lecoq, paru en octobre 2019 chez l'Iconoclaste.

Titiou Lecoq est une journaliste, féministe, blogueuse, essayiste et romancière, autrice de Libérées ! Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale.

Le résumé : Parce qu’il était fauché, parce qu’il a couru après l’amour et l’argent, parce qu’il finissait toujours par craquer et s’acheter le beau manteau de ses rêves, parce qu’il refusait d’accepter que certains aient une vie facile et pas lui, parce que, avec La Comédie humaine, il a parlé de nous, j’aime passionnément Balzac.» Tout le monde connaît Balzac, mais bien souvent son nom reste associé aux bancs de l’école. Avec la drôlerie qu’on lui connaît, Titiou Lecoq décape le personnage. Elle en fait un homme d’aujourd’hui, obsédé par l’argent, le succès, l’amour, dans un monde où le paraître l’emporte sur le reste.

Sous sa plume, ce géant de la littérature devient plus vivant que jamais.

