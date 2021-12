"La Vallée des eaux amères", le nouveau roman de Jean-Paul Malaval

Le romancier corrézien Jean-Paul Malaval, considéré comme l'un des plus grands observateurs de la France provinciale, revient pour un nouveau roman, entre querelles familiales et de société.

Nous sommes plongés dans ce roman, dans deux lieux et deux époques : au cœur des évènements du Larzac, dans les années1970, et le Tarn, dans les années 1990. Deux frères, qui s'étaient déjà déchirés lors de la première affaire, vont se retrouver, vingt ans plus tard, mais comment ?

Armand est un soixante-huitard attardé, et Gaspard, lui, n'a jamais bougé des causses de ses aïeux. Armand est parti créer sa propre exploitation, et Gaspard est resté, encore et toujours. Si ils se disent pourtant prêts à tourner la page, il n'en sera finalement rien. Une étincelle viendra mettre le feu aux poudres : une retenue d'eau utile pour l'exploitation d'Armand permettrait, certes, d'irriguer des centaines d'hectares, mais détruirait l'écosystème du Tescalet.

La Vallée des eaux amères de Jean-Paul Malaval - Calmann Levy

Jalousie, rivalité et vengeance au programme de ce roman : "La Vallées des eaux amères" de Jean-Paul Malaval, chez Calmann Levy Territoires.