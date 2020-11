Dans la collection des calendriers 2021, la thématique "Langue et culture françaises" est signée Chantal Parpette

Langue et culture françaises, le calendrier 2021 pour apprendre tout au long de l’année

calendrier Langue et culture françaises 2021

A l'approche de la fin d'année, les calendriers fleurissent pour bien préparer la prochaine. 2021 et la nouvelle collection "Calendriers" éditée par PUG pour des cadeaux originaux. Au programme : mathématique, histoire et le français.

"Langue et culture françaises" a été préparé par Chantal Parpette, Maître de conférences en didactique du français langue étrangère à l'université Lumière Lyon 2.

Un défi quotidien pour apprendre en s’amusant ! 261 questions pour se tester et se perfectionner en langue et culture françaises avec une approche ludique et créative du français.

« Citez trois capitales (hormis Paris) où le français est langue officielle »

« Le mot texte et tissus ont la même origine. Vrai ou faux ? »

« Je fus demain, je serai hier. Qui suis-je ? »

«Quel est le pluriel de chacun des mots suivants : "feu", "dieu", "pneu", "lieu", "bleu", "émeu" ? »

Jour après jour, relevez des défis de tous les niveaux (grammaire, vocabulaire, prononciation, culture générale, etc.) élaborés par une équipe motivée, désireuse de vous surprendre et de vous en apprendre d'avantage sur notre belle langue.

La 2CV, le vinyle, le formica... De janvier à décembre, découvrez aussi l'histoire de ces inventions revenues au goût du jour avec un texte original et une magnifique illustration.

Les + de l’ouvrage

• 2 niveaux de lecture : le texte mensuel et le défi du jour.

• Un beau cadeau à offrir ou à s'offrir

• La France d'hier et d'aujourd'hui à travers 12 inventions intemporelles.

• Une manière ludique de tester ses connaissances en français.