"Latche, Mitterrand et la maison des secrets", un livre signé Yves Harté et Jean-Pierre Tuquoi

Poussons la porte d'une bergerie pas comme les autres. Latche, le repaire de la Mitterrandie s'ouvre sous la plume d'Yves Harté et Jean-Pierre Tuquoi avec le livre "Latche, Mitterrand et la maison des secrets".

Et si François Mitterrand se dévoilait à vous grâce à sa maison dans les Landes ? À travers des secrets de l'histoire et des rencontres avec des personnalités, Jean-Pierre Tuquoi et Yves Harté signent un livre passionnant pour mieux comprendre cet homme qui dirigea la France. Le duo d'auteurs offre ainsi un portrait peu commun de François Mitterrand et plonge les lecteurs au coeur de la Mitterrandie.

Un lieu, un homme, une histoire

C’est un lieu-dit non loin de la côte Atlantique, au cœur de la forêt landaise. Une petite route y mène, bordée de chênes-lièges et de pins : Latche. Ce qui n’était à l’origine qu’une bergerie en ruine acquise par le futur président dans les années soixante pour abriter ses amours avec la jeune Anne Pingeot devint, au fil des ans, le repaire de la Mitterrandie.

Autour de Latche gravitaient la tribu du président et des personnalités politiques en visite sur les terres du dirigeant de gauche, tous et toutes soumises aux rituels obligés : visite au couple d’ânes et balade en forêt. Les courtisans comme les amis sulfureux s’y sont ainsi bousculés, de Jean-Jacques Servan-Schreiber à Jacques Attali en passant par Édith Cresson, Jean Daniel, François de Grossouvre et René Bousquet, l’ancien chef de la police de Vichy. Dormant sur place, pour leur dernier séjour en dehors de ce qui fut l’URSS, Gorbatchev et sa femme en repartirent avec des rêves de datcha tandis qu’Henri Kissinger, des années auparavant, avait quitté la propriété rassuré après une rencontre secrète avec le président d’une France passée à gauche.

Ce livre dresse autant le portrait aiguisé de la Mitterrandie que celui, intime, d’un homme qui avait fait de ce coin des Landes son autre pays à l’abri des bruissements élyséens. Les murs de la bergerie resteront à tout jamais chargés de ces petites histoires, anecdotes cocasses, drames personnels mais aussi grande Histoire qui, ensemble, construisirent le « mythe » Latche.

Yves Harté, ancien journaliste à Sud Ouest, prix Albert Londres. Jean-Pierre Tuquoi, est un ancien journaliste du Monde.