Lauréat 2022 du Prix France Bleu du Polar : "Trente Grammes" de Gabrielle MASSAT

Le jury, composé d'auditeurs et de membres des équipes de France Bleu et du Festival Toulouse Polars du Sud, a récompensé Gabrielle Massat pour son œuvre Trente grammes, un polar 100% toulousain.

Quand un trafiquant d’art toulousain tombe amoureux d’un tueur à gages.

Yannick Gallard a trente-deux ans et demi, il est en train de mourir et tout va très bien. C’est vrai, quoi. Ç’aurait pu être pire. La fin aurait pu se faire désirer : débarquer après des mois de pleurs et de questionnements existentiels, avec son odeur d’escarres et de désinfectant, cerise sur un cancer ou une abomination neurodégénérative. Elle aurait aussi pu la jouer sournoise et l’emporter dans son sommeil sans lui laisser l’opportunité de faire ses adieux ; voire, plus sale encore, lui sucer le cerveau sur du bitume.

C'est parti pour un show dans le milieu de l'art Toulousain ! Vous couplez ça à des mafias bien installées dans ce milieu... Vous obtenez un polar original et plein d'émotions assez dévorantes [...] Vous passerez par de la compassion, de la tristesse, de l'ironie, de l'étonnement... un bon cocktail pour une chouette lecture !" @mari_onlit (blogueuse littéraire, membre du jury)

Lauréate 2022

L'autrice

Née en 1991 à Toulouse, Gabrielle Massat, kinésithérapeute, est la révélation du polar français. Après un premier roman noir époustouflant, "Le Goût du rouge à lèvres de ma mère", couronné par le Prix du Meilleur Polar Points 2022, elle confirme son talent avec une histoire à la vie, à la mort dans "Trente grammes", Prix France Bleu du Polar 2022 et sélection du Prix des Lecteurs Quais du Polar / 20 minutes.

