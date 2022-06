Lauréat 2022 du Prix France Bleu l'Histoire en Polar - La République des faibles de Gwenaël Bulteau

Gwenaël Bulteau est un professeur des écoles passionné par la littérature et l'écriture, particulièrement attiré par le genre noir. Il écrit diverses nouvelles et remporte plusieurs prix. En 2017, il est notamment lauréat du prix de la nouvelle du festival Quais du Polar, pour "Encore une victoire de la police moderne !" publiée par la suite aux éditions numériques 12-21.

En 2021, il revient avec "La République des faibles", un premier roman impressionnant de maîtrise et de noirceur qui lui permet aujourd'hui de remporter l'édition 2022 du Prix France Bleu l'Histoire en Polar.

Résumé

Le 1er janvier 1898, un chiffonnier découvre le corps d'un enfant sur les pentes de la Croix Rousse à Lyon. Très vite, on identifie un gamin des quartiers populaires que ses parents recherchaient depuis plusieurs semaines en vain. Le commissaire Jules Soubielle est chargé de l'enquête dans ce Lyon soumis à de fortes tensions à la veille des élections. S'élèvent les voix d'un nationalisme déchainé, d'un antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et d'un socialisme naissant. Dans le bruissement confus de cette fin de siècle, il faudra à la police pénétrer dans l'intimité de ces ouvriers et petits commerçants, entendre la voix de leurs femmes et de leurs enfants pour révéler les failles de cette république qui clame pourtant qu'elle est là pour défendre les faibles.

Retrouvez Gwenaël Bulteau en direct de l'émission Accès Direct pour la remise du Prix France Bleu 2022 - l'Histoire en Polar ce mercredi 15 juin à 19h.