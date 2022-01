Le 17e tome des Hämpfele üss'm Wortschàtz - ces mots que nous aimons

Réécoutez Pierre Nuss vous parler du dernier livre de Danielle Crévenat-Werner Copier

Pour parler de l’alsacien, de façon un peu pointue, soit on apprend par cœur les dictionnaires et l’étymologie de l’abondante littérature existante, soit on demande à ceux qui savent, ça permet de gagner du temps.

Bonjour Danielle. Tous les jours, sur France Bleu Elsass à 8h20, et c’est en podcast audio et vidéo si ça vous intéresse, nous accueillons Danielle Crévenat-Werner, docteur en sciences du langage et passionnée de dialectologie. Elle vous décortique un mot alsacien en une ou deux minutes.

Depuis 2003, elle rédige la rubrique "Flâneries lexicales" de l'Ami Hebdo où, chaque semaine, elle ouvre une fenêtre sur les origines et les variantes de notre vocabulaire alsacien, ce vocabulaire riche et varié est un vrai trésor qu’il nous faut préserver. Mais en plus de cela, Danielle écrit. Des livres, recueils des articles parus dans l’Ami Hebdo, revus et augmentés. Ces livres petits formats sont tous reliés à un thème ou à une période de l'année. Danielle vient de faire paraître chez Do Bentzinger sont 17e livre des Hämpfele üss’m Wortschàtz, littéralement des poignées de vocabulaire, traduit par “ces mots que nous aimons”. 17e livre. Consacré à la soupe, du verbe schlùrpfe, vous savez, quand vous aspirez votre soupe depuis la cuillère, jusqu’au Maggikrütt, l’herbe de Maggi, en français la livèche.

Avec cela, vous allez pouvoir redécouvrir, sous un angle à la fois historique, géographique et culturel, la richesse de votre patrimoine dialectal. Chacun de ces 17 ouvrages “Hämpfele üss’m Wortschàtz”, “ces mots que nous aimons”, toute la richesse de l’alsacien dans toutes ses variations est disponible en librairie, au prix de 14 euros.

