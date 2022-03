Le bonheur est au fond des vallées de Geneviève Senger

Le souffle d'une grande saga entre les tempêtes de l'Histoire et la douceur du Quercy. Fortune faite en Amérique, Josef Bear décide, en cette année 1900, de retourner en Europe, accompagné de sa benjamine, Marigold, pour y jouir d'une retraite bien méritée. C'est en France qu'il s'installe, sur les bords du Lot, la région d'origine de la famille qui l'a recueilli lorsqu'il a débarqué encore enfant aux Etats-Unis.

Alors que Marigold, peu sensible au charme de la campagne, cède aux sirènes de la vie parisienne et s'éprend d'un peintre de Montmartre, Josef se passionne pour le moulin abandonné de son domaine dont il relance la production d'huile de noix. L'estime dont l'entourent les villageois ne suffit pourtant pas à apaiser la conscience du vieil homme. Josef Bear sait que son secret, enfoui dans son enfance, bouleversera le destin de sa fille lorsqu'elle l'apprendra...

Grâce aux aventures de Josef Bear, dans Le bonheur est au fond des vallées chez Calmann Levy, vous allez voyager entre Lot et Dordogne, en passant par New-York, Londres ou encore Berlin. Pour son auteure, Geneviève Senger, tout est parti d'un coup de foudre pour la Vallée du Quercy qui est devenue sa terre de cœur. Elle voulait absolument prendre le village de Saint-Cirq-Lapopie comme toile de fond d'un roman. "C'est important de se servir des images, des paysages qui nous poussent en avant, qui nous portent et dans lesquels on a envie d'installer des personnages de fiction..." nous explique Geneviève Senger.

Pour façonner le personnage de Josef Bear, Geneviève Senger s'inspire en partie d'un certain Jean Valjean... Pendant le premier confinement, elle en a profité pour relire en intégralité les Misérables, et elle est tombée amoureuse de ce personnage central qui selon elle représente "ce besoin de rédemption, de faire le bien, de s'installer, d'élever un enfant...".

