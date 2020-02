"Le bourreau des cœurs ", "Les Assassins ", des romans sur les tueurs en série

Tours, Indre-et-Loire, France

"Le bourreau des cœurs" de Simon Boutreux, paru aux éditions Lamarque

Simon Boutreux est Tourangeau. Il écrit plutôt des romans de science-fiction, mais il s'est lancé aussi dans le roman policier avec Le bourreau des cœurs et La renaissance des ombres qui mettent en scène Le Cupidon et un animateur radio fasciné par ce tueur en série...

Le résumé : Un tueur en série laisse dans son sillage les corps sans vie de couples, qu'il traque à la faveur de la nuit, arpentant les rues désertes de la ville endormie. Insaisissable, invisible, surnommé le Cupidon par la presse, il semble agir en toute quiétude, malgré les efforts désespérés des forces de police, et poursuivre ce qu'il considère comme une œuvre unique et grandiose. Un animateur radio, attiré par la promesse d'audimat, fasciné par l'aura du tueur et sa dimension quasi mystique, se retrouve happé dans l'affaire, partagé entre l'inspecteur de police en charge de l'enquête et le Cupidon.

Mais où se situe la frontière entre curiosité morbide et fascination dangereuse ? Peut-on regarder l'horreur en face et en ressortir indemne ? Peut-on contempler la noirceur d'une âme malade, et voir ces corps massacrés, sans en perdre irrémédiablement une part de soi ? Une chose est certaine, bousculée par la présence oppressante du Cupidon, la vie des protagonistes ne sera plus jamais la même.

"Les Assassins" de RJ Ellory paru chez Sonatine en 2015 et au Livre de Poche en 2016. Pour les amateurs du genre, RJ Ellory propose un roman mettant en scène un tueur en série fasciné par ses pairs et qui leur rend hommage à travers ses meurtres et un étonnant documentaliste, qui n'oublie jamais rien.

Le résumé : Sur dix-huit mille assassinats par an aux États-Unis, seulement deux cents sont le fait de tueurs en série. Aussi les forces de police ne privilégient-elles que rarement la piste du serial killer. Lorsque quatre homicides sont commis en quinze jours à New York, selon des modes opératoires complètement différents, personne ne songe à faire un lien entre eux.

Personne, sauf John Costello. Documentaliste au City Herald, et véritable encyclopédie vivante des serial killers, celui-ci découvre en effet que les quatre meurtres ont été commis à la date anniversaire d’un meurtre ancien, œuvre à chaque fois d’un tueur en série célèbre, selon des procédures rigoureusement identiques jusque dans les moindres détails. Y aurait-il dans la ville un serial killer qui s’inspire de ses prédécesseurs et leur rend ainsi un funèbre hommage ? En compagnie de Karen Langley, une journaliste du City Herald, et de Ray Irving, détective du NYPD, John va se livrer à la traque de cet assassin très particulier, à l’intelligence aussi fulgurante que morbide et à la virtuosité impressionnante.

Une sélection de Maeve