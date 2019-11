Son livre "La part du fils" est sélectionné parmi les 4 derniers finalistes du prix Goncourt et apparaît également dans la sélection finale du prix Renaudot. Les deux prix seront décernés ce lundi 4 novembre.

Le brestois Jean-Luc Coatalem dans le carré final du prix Goncourt et Renaudot

Brest, France

C'est d'une enquête longue de 10 ans qu'a accouché Jean-Luc Coatalem. Dans "La part du fils", l'auteur de 60 ans, dont la famille est originaire de Brest, part à la recherche de son grand-père, arrêté en 1943 par la Gestapo dans le Finistère. De lui et son histoire, quasiment aucune trace. Dans sa famille, le silence sur le destin de ce grand-père, emprisonné dans une cellule du Pontaniou à Brest puis envoyé dans les camps de la mort allemands, se fait lourd. Jean-Luc Coatalem a donc écumé les archives départementales de Quimper et rencontré les gens qui ont connu son grand-père pour connaître la vérité sur son aïeul et écrire ce livre.

Verdict sur les coups de 13h

"Je n'ose même pas imaginer gagner un prix, c'est quasiment surréaliste", admet Jean-Luc Coatalem. Celui qui est réacteur en chef adjoint au magazine Géo figure dans la sélection finale du prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français, ainsi que dans celle du prix Renaudot. Les deux récompenses sont décernées ce lundi 4 novembre aux alentours de 13h.

Le texte, qui oscille entre passages romancés et documentaire, est en tête de gondoles des librairies bretonnes. Il résonne particulièrement ici en Bretagne car le récit nous emmène à Plomodiern, Crozon ou Brest. "Quelqu'un m'a dit que le vrai personnage du livre était la Bretagne. Elle est omniprésente dans ce livre, dans les paysages qui le composent, dans sa façon d'être", reconnaît l'auteur. Lors d'une dédicace à Brest, au moins 3 lecteurs sont venus le voir : "ils m'ont raconté qu'eux aussi, leurs grands-pères avaient disparus et qu'ils cherchaient à raconter leurs histoires".

"La part du fils", de Jean-Luc Coatalem. Aux éditions Stock, 272 pages, 19 euros.