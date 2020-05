Un titre qui sonne comme le début d'un poème. Promesse tenue par Didier Decoin. Un voyage étonnant et sensuel dans le Japon du 12ème siècle. Un bijou !

" Le bureau des jardins et des étangs " de Didier Decoin

Le bureau des jardins et des étangs

"Le bureau des jardins et des étangs " est une histoire qui nous fait voyager dans le Japon médiéval. On y suit les tribulations de Miyuki, une jeune veuve, qui a décidé de reprendre l'activité de son mari décédé, un pêcheur de carpes, fournisseur des étangs de l'Empereur.

A travers son périple aux multiples surprises, on croise de nombreux personnages, des prostituées, des hauts fonctionnaires, des pêcheurs ... et on y découvre les vêtements, les coutumes ou encore les critères de beauté du Japon ancestral.

Un roman ou plutôt un conte qui nous entraîne à la decouverte d'un monde très loin de nous. Un monde rempli d'odeurs, de couleurs, de sensualité qui se lit, se respire et se goûte.

Un roman qui ne ressemble à aucun autre, en tout cas pour moi ! Une expérience totalement envoûtante !