Le cadavre dans la benne par Alain Martignon, éditions Gascogne

L'auteur : né en 1956, Alain Martignon effectue des études d'ingénieur à Toulouse puis rentre dans un grand groupe pétrolier français où pendant trente ans il accomplit une carrière dans l'exploration-production. Après avoir écrit de nombreuses études, ce palois, passionné par les romans de chevalerie et d'histoire médiévale, se lance en 2008 dans l'écriture de romans d'aventure. Après "A l'ombre des templiers" et "la Malédiction des Cathares", "Le cadavre dans la benne" lui permet de changer de registre et d'aborder le polar.

L'histoire : Au petit matin Viktor Etchebarrats employé par la ville de Bayonne pour le ramassage des poubelles découvre un cadavre dans une benne. Malgré lui, Viktor se trouve entrainé dans l'enquête policière menée par la commissaire Maria Darénne et son équipe. Grâce à ses intuitions, sa capacité de déduction et à ses méthodes peu orthodoxes l'enquête va progresser rapidement. Jusqu'au moment où la DCRI les dessaisit du dossier et leur intime l'ordre de stopper toute investigation. Il en faut plus pour décourager Maria et son équipe de choc. Que vont-il découvrir ? Que nous cache la DCRI ? Qui pilote le 4X4 noir qui les suit ? Quel danger plane sur leurs têtes ? Un polar musclé, sans aucun temps mort.

Un livre à commander chez votre libraire ou aux Editions Gascogne à Orthez.

Un polar musclé

Editions Gascogne - 74 rue Moncade - 64300 ORTHEZ