"Le chant du perroquet" de Charline Malaval pour un voyage au Brésil

Passionnée par l'écriture et les voyages, Charline Malaval dévoile "le chant du perroquet", un roman pour un bond dans le temps et l'espace. Direction le Brésil !

Née à Limoges, Charline Malaval a grandi en Corrèze au milieu des livres. Depuis toute petite, elle manie la plume et raconte des histoires. Passionnée par les voyages, elle mêle l'écriture et son amour pour le Brésil dans son roman "Le chant du perroquet" (Préludes éditions).

Tombée sous le charme du pays et de ses habitants, Charline Malaval offre aux lecteurs une immersion dans ce coin du monde qui a su l'accueillir pour y enseigner. Au fil des pages et des mots, la plume de la romancière vous propose de remonter le temps et l'histoire de ce pays lointain mais aussi de rencontrer des personnages au parcours passionnant. Quand la grande histoire rencontre les petites histoires de ces anonymes.

Cet aller-retour pour le Brésil est la solution idéale pour vous évader et vous plonger dans l'histoire de ce roman. Pour vous accompagner dans cette lecture, Charline Malaval a préparé une playlist musicale.

Ecoutez l'interview de Charline Malaval pour "le chant du perroquet" Copier

Le chant du perroquet de Charline Malaval

Résumé

Paulo, 2016. Tiago, un jeune journaliste indépendant, fait la connaissance de son voisin, Fabiano, qui habite le quartier depuis plusieurs décennies, avec un perroquet pour seul compagnon. Au fil de leurs rencontres, le vieil homme raconte son passé à Tiago, l’épopée d’une existence soumise aux aléas de l’Histoire. Le départ de son Nordeste natal pour participer à la construction de Brasília avec ses parents, son travail d’ouvrier dans les usines Volkswagen de São Paulo… et, surtout, il lui parle de la femme de sa vie, qui a disparu à la fin des années 1960, sous la dictature. Avec l’idée d’en faire le sujet de son premier roman, Tiago recueille, fasciné, ce palpitant récit et, son instinct de journaliste reprenant le dessus, il décide d’effectuer des recherches par lui-même.Mais bientôt les pistes se brouillent et le doute s’insinue dans son esprit.Véritable ode à la transmission, à l’amour, à la résistance, Le Chant du perroquet nous offre également, grâce à ses personnages inoubliables et à son écriture vive et magnétique, un magnifique et vibrant hommage à un Brésil immortel, celui d’hier et d’aujourd’hui.