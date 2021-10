Réécoutez Pierre Nuss aller au charbon Copier

Avec le remplacement progressif du charbon de bois par le charbon de terre, puis par les autres sources d’énergie, une partie de l’humanité a rapidement oublié son importance historique capitale dans le développement de l’artisanat et de l’industrie.

Pour l’autre partie, il n’est pas du passé et continue à jouer au quotidien un rôle essentiel et vital : des centaines de millions d’hommes et de femmes préparent leur nourriture journalière dans des marmites chauffées par la braise. Et dans certains pays l’industrie elle-même n’a pas tourné la page du charbon de bois qui alimente de nombreux hauts-fourneaux. C’est à la fois l’histoire du charbon de bois et la vie des charbonniers que Charles Schlosser, maire de Lembach pendant 25 ans, a voulu vous montrer, un témoignage, une évocation admirative d’un destin et d’une aventure humaine d’une grande singularité. Il fait aussi régulièrement allusion à tous ces charbonniers amateurs qui depuis quelques décennies ont repris le flambeau des anciens le temps pendant une ou deux semaines en organisant leur fête des charbonniers, le Kohlebranner Fescht. Un de ses grands-pères, déjà, avait travaillé dans le « Kohlwald », littéralement la forêt du charbon. Son intérêt pour cette histoire s’est aussi nourri de la rencontre des derniers charbonniers de Lembach dans le Wineckerthal en forêt De Dietrich à la fin des années 1950.

Avec ses amis de l’association des charbonniers du Fleckenstein, ils essayent depuis plus de vingt ans de plonger le plus loin possible dans l’histoire à la fois pauvre et riche du monde charbonnier et dans le cœur de ses valeureux représentants. Ces pages qui s’ouvrent sous vos yeux participent à cet effort de recherches et vous permettent de... Ce livre est en même temps un hommage émouvant à nos ancêtres, connus et inconnus, proches et lointains, qui avaient un si grand besoin en charbon. Le livre “le charbonnier, une longue histoire” de Charles Schlosser est un beau livre grand format paru chez ID l’édition, disponible dans vos librairies au prix de 25 €

Le livre sur le site d'ID l'édition.