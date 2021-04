Le Château des Etoiles et les Chimères de Vénus

Pierre Nuss vous présente aujourd'hui les séries du "Château des Etoiles" et des "Chimères de Vénus", de l'alsacien Etienne Jung et d'Alex Alice.

Et si la conquête des étoiles avait un siècle d'avance ?Dans cette bande dessinée, nous sommes en 1868. À bord de son ballon de haute altitude, la mère de Séraphin disparaît mystérieusement à la frontière de l'espace. Un an plus tard, une lettre anonyme révèle que son carnet de bord a été retrouvé... Séraphin et son père, échappant de justesse à un enlèvement, suivent la piste du carnet jusque dans les contreforts des Alpes. C'est là, à l'ombre d'un château de conte de fées, que le roi Ludwig de Bavière a entrepris la construction d'un engin spatial de cuivre et de bois qui s'apprête à changer le cours de l'Histoire. Mêlant aventure à la Jules Verne, du romantisme et de l’humour, ce livre s'adresse aux rêveurs de toutes les générations et démontre, s'il le fallait, qu'il n'y a pas d'âge pour le merveilleux.

Couverture complète du premier tome - Editions Rue de Sèvres

Pourquoi en parler aujourd’hui ?Car le tome 5 de ce château des étoiles vient de paraître aux éditions de la rue de Sèvres, et c’est un alsacien qui est aux crayons. Étienne Jung est illustrateur pour la presse, l’édition, il a étudié aux Arts Décos de Strasbourg et s’est spécialisé dans l’illustration aux côtés de Claude Lapointe. Mais non pas Bobby Lapointe, l’illustrateur strasbourgeois Claude Lapointe, nondedié. Retour à cette BD, c’est Alex Alice qui est au scénario, lui s’est rendu célèbre grâce à son fabuleux Troisième Testament. Chaque tome du château des étoiles, dessiné par l’alsacien Etienne Jung, est disponible en petit format, 14 €, ou en grand format collector avec plein de goodies, à 30 €, mais toujours chez votre libraire préféré !

