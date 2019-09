"Le Club des Cinq" se décline en bandes dessinées !

France

Depuis 2017, Nataël et Béja adaptent en bandes dessinées les célèbres aventures du Club des Cinq d'Enid Blyton.

A l'occasion de la sortie du troisième tome "Le Club des Cinq contre-attaque", rencontre avec le dessinateur Béja ! Il est l'invité de France Bleu Matin sur France Bleu Belfort Montbéliard... Réécoutez les meilleurs moments !

Où nous emmène ce troisième tome ?

Pour cette troisième aventure, nous sommes toujours en Bretagne, dans un univers "plus sombre", comme nous le précise Béja

Quelles sont les difficultés pour adapter un roman en BD ?

Pour Béja, il y'a plusieurs difficultés ! Les romans sont plus longs, 200 à 250 pages alors que les bandes dessinées ne représente qu'une trentaine de planches. Il faut donc être plus concis, et aller plus vite dans l'intrigue, tout en conservant les points principaux. Béja nous l'explique en détails... Ecoutez :

Comment avez-vous imaginé graphiquement les personnages ?

Pour imaginer graphiquement les personnages, Béja s'est, d'abord, lancé dans des recherches. Beaucoup d'illustrateurs, avant lui, se sont prêtés au jeu. Il s'est aussi beaucoup aidé des descriptions d'Enid Blyton... Il nous raconte comment il a fait !

Si vous étiez un personnage du Club des Cinq, lequel seriez-vous ?

Question pas simple pour Béja... Il aime tous les personnages. Au fil des trois tomes, il s'est attaché à eux. Béja avoue avoir un faible pour François. Il nous explique pourquoi !

Cette adaptation n'est-elle finalement pas un travail intergénérationnel, comme le Club des Cinq ?

Pour la petite histoire, Nataël et Béja sont père et fils... L'un écrit, l'autre dessine ! C'est donc tout naturellement que l'on peut imaginer un travail intergénérationnel, comme le Club des Cinq qui réunit encore de nombreuses générations. Béja nous répond...

Le Club des Cinq contre-attaque - BEJA, NATAEL © Hachette Comics

"Le Club des Cinq contre-attaque", par Béja et Nataël, actuellement disponible en librairie - 32 pages - aux éditions Hachette Comics