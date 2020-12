Le coin de lecture de France Bleu Périgord : 25 affaires sensibles par Fabrice Drouelle

Son truc à lui c'est de raconter de grandes affaires, de grands faits divers, de grands procès, de grandes aventures… Depuis six ans, l’émission "Affaires sensibles" sur France Inter s’attache à faire revivre aux auditeurs les moments marquants de ces cinquante dernières années. Fabrice Drouelle en est l'animateur. Et sa voix, reconnaissable entre toutes, s'est muée en plume dans un livre "Affaires sensible, 25 histoires qui ont marqué ces 50 dernières années".

Une sélection "totalement arbitraire"

Une sélection "totalement arbitraire", par pur goût personnel, "par mon seul moteur, le plaisir". Des histoires qui sont bien réelles et qui, on se le demande, peuvent dépasser la fiction. "Le réel a souvent plus de talent que la fiction", explique-t-il.

Fabrice Drouelle "monsieur Affaires sensibles" sur France Inter et dans un livre qui vient de sortir © Radio France - France Inter

Avez-vous déjà vécu une "affaire sensible" ?

"Mon métier m'a offert ça : je pourrai raconter comment à 23 ans je me suis retrouvé clandestinement en Pologne Communiste à aller faire des reportages, en conduisant un camion de médicaments dans un convoi humanitaire. Je suis allé dans toute la Pologne faire des reportages parfois interdits. Je me suis retrouvé séquestré, emprisonné, à Varsovie et à la frontière Est allemande. J'ai dû brûler ma carte de presse, mais comme ça se voyait j'ai dû la manger. J'ai vécu quelque chose d'excitant, j'ai vécu un vrai film d'aventures pendant trois semaies...je pourrai raconter cela des heures".

On a hâte, alors, de recevoir Fabrice Drouelle en Dordogne : "Je suis venu souvent dans le Périgord et notamment à Lalinde. Radio France a un centre de vacances à Lalinde. Il y a vingt ans je suis allé faire un stage de tennis là bas. J'ai un souvenir ému, c'était en septembre,des balades dans cette région tellement belle, avec ses vallées encaissées, j'adore !"